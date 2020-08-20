Температура поверхности Байкала с начала 1945 года увеличилась на один градус

Проект по наблюдению за Байкалом показал, что поверхность озера за 75 лет наблюдений потеплела на 1 градус Цельсия.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на посвященный глобальным климатическим изменениям международный отчет State of the Climate 2019. В нем представлены данные проекта мониторинга Байкала «Точка №1», который с февраля 1945 года осуществляет НИИ биологии Иркутского госуниверситета (ИГУ).

Отмечается, что одной из мировых тенденций прошлого года является повышение температуры воздуха и воды на планете. «Что касается Байкала, то он входит в группу озер, характеризующихся наиболее выраженным трендом роста поверхностной температуры», – рассказал директор НИИ биологии ИГУ Максим Тимофеев. По его словам, за 75 лет непрерывных наблюдений температура воды на поверхности озера увеличилась на 1 градус.

При этом температурный режим глубинных вод Байкала не меняется миллионы лет – на глубине более 50 метров он составляет 3-4 градуса, отметил Тимофеев.

Директор НИИ биологии ИГУ пояснил, что изменения повлияют на обитателей озера, прежде всего, фитопланктон.

«Точка №1» внесена в Книгу рекордов России как самый длительный проект регулярного экологического мониторинга в истории науки. Его основателем выступил известный байкаловед, профессор Михаил Кожов. Сейчас проект финансирует благотворительный Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».