Свидетель ДТП с Ефремовым заявил, что актер не был за рулем сразу после аварии

Александр Кобец, который выступает свидетелем аварии с Ефремовым, заявил, что в машине актера находились два человека.

Об этом пишет ТАСС.

«Сразу после ДТП я подошел к машине Ефремова. Увидел, что там было два человека. За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки», – рассказал Кобец в Пресненском суде. Отмечается, что до этого он не давал показаний.

По словам свидетеля, лицо находившегося с Ефремовым в салоне мужчины показалось ему знакомым. «Я не знаю, где я его видел, может, по телевидению, может, в интернете», – пояснил он, добавив, что актер в тот момент держался за горло, а на его шее был красноватый след.

Кобец подчеркнул, что артист находился на пассажирском сиденье сразу после аварии. «Я когда увидел, что в СМИ обсуждают, что Ефремов был за рулем, меня аж передернуло. Я сказал своему другу, который был также очевидцем ДТП, что Ефремова топят», – заявил он.

Автокатастрофа с участием актера произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Погиб водитель фургона, в который въехала машина Ефремова. В момент ДТП актер находился в состоянии опьянения. Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «а» часть 4 статьи 264 УК РФ), ему грозит до 12 лет заключения.