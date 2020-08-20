На Лубянке прошли задержания участников акции в поддержку Алексея Навального

В разных городах России начались пикеты в поддержку Алексея Навального, который находится в коме в больнице Омска.

Как сообщает «МБХ Медиа», в столице у здания ФСБ задержаны шесть человек.

Пикеты в поддержку Навального проходят и в других городах России. Так, в Новосибирске около 30 человек выстроились в пикетную очередь с плакатами «Путин токсичен» и «Путин боится Навального». На одиночные пикеты вышли жители Перми и Мурманска, там пока никого не задерживают. Акция в поддержку Навального прошла и у больницы в Омске, где сейчас находится оппозиционер.

Telegram-канал Avtozak Live пишет, в Москве задержанных увозят, предположительно, в ОВД «Мещанский». Сообщается, что пожилой активистке Светлане Новоселовой стало плохо при задержании, ей вызвали «скорую».