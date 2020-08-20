"Открытая Россия" заявила, что продолжит добиваться внесения ее в реестр НКО

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20 августа, четверг

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[21:53]На Лубянке прошли задержания участников акции в поддержку Алексея Навального
[21:31]Россия возобновляет международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска
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[20:00]Утечка воздуха на МКС могла произойти по причине попадания в нее метеорита
[19:29]В Тамбовской области жертвами ДТП с грузовиком стали трое взрослых и ребенок
[19:09]Омские медики не подтвердили сообщения об отеке мозга у Алексея Навального
[19:03]Температура поверхности Байкала с начала 1945 года увеличилась на один градус
[18:30]Врачи не разрешают перевозить Навального, Baza пишет об отеке мозга у политика
[17:42]РФПИ обсуждает со странами Африки возможность поставок вакцины от COVID-19
[17:13]Свидетель ДТП с Ефремовым заявил, что актер не был за рулем сразу после аварии
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[16:07]"Вероятно, он что-то скрывает": жена Ефремова выступила в суде свидетелем
[15:56]Только один член Координационного совета вышел из него после возбуждения дела
[15:37]Глава МИД Белоруссии рассказал об угрозах в адрес его малолетнего сына
[15:09]"В стране большие проблемы с законностью": оппозиция Беларуси о деле против КС
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[14:13]"Это очень сильные препараты": Верзилов сравнил свое отравление и Навального
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[13:21]Оппозиция Беларуси готова дать Лукашенко пойти на новые выборы и говорить с РФ
[12:28]"Врачи пытаются спасти ему жизнь": замглавврача омской ГКБ рассказал о ходе лечения Навального
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[08:34]Сын Чемезова, спрос на нефть и события в Беларуси. Главное к утру 20 августа
[07:35]Алексей Навальный в реанимации. Его могли отравить

19 августа, среда

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[16:48]Лидеры стран Евросоюза не признают выборы в Беларуси и вводят персональные санкции
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"Открытая Россия" заявила, что продолжит добиваться внесения ее в реестр НКО

Общество
22:02, 20 августа 2020

"Открытая Россия" заявила, что продолжит добиваться внесения ее в реестр НКО

Мосгорсуд подтвердил решение Замоскворецкого суда, признавшего отказ Минюста регистрировать «Открытую Россию» как НКО.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора объединения Андрея Пивоварова.

«Чем именно мотивировано это решение станет ясно позднее, когда будет готов его текст, но можно предположить, что оно в очередной раз основано на формальных придирках», – заявил Пивоваров. Он добавил, что «Открытая Россия» считает отказ политически мотивированным и обжалует его во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Минюст неоднократно отказывал «Открыткой России» в регистрации в качестве НКО, в частности, ссылаясь на то, что в реестре уже имеется организация с таким названием, созданная в 2003 году. В «Открытой России» считают, что это не является основанием для отказа, поскольку новая структура обладает другим территориальным охватом и составом учредителей.

Теги: #Ходорковский / "Открытая Россия"

Рубрика: Общество

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