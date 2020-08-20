"Открытая Россия" заявила, что продолжит добиваться внесения ее в реестр НКО

Мосгорсуд подтвердил решение Замоскворецкого суда, признавшего отказ Минюста регистрировать «Открытую Россию» как НКО.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора объединения Андрея Пивоварова.

«Чем именно мотивировано это решение станет ясно позднее, когда будет готов его текст, но можно предположить, что оно в очередной раз основано на формальных придирках», – заявил Пивоваров. Он добавил, что «Открытая Россия» считает отказ политически мотивированным и обжалует его во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Минюст неоднократно отказывал «Открыткой России» в регистрации в качестве НКО, в частности, ссылаясь на то, что в реестре уже имеется организация с таким названием, созданная в 2003 году. В «Открытой России» считают, что это не является основанием для отказа, поскольку новая структура обладает другим территориальным охватом и составом учредителей.