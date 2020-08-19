Если вы хороший актер, откуда провалы в памяти: Добровинский – о защите Ефремова

Александр Добровинский высказался о тактике защиты Михаила Ефремова по делу о ДТП.

Напомним, что 19 августа в Пресненском суде проходит очередное слушание по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. В этот раз на заседании выступают свидетели со стороны защиты. Однако слушание было прервано внезапной эвакуацией из-за сообщения о минировании здания суда.

Вышедший на улицу Александр Добровинский пообщался с журналистами и рассказал о слабых местах в тактике защиты Михаила Ефремова. В частности, он указал на тот факт, что Ефремов как актер обязан запоминать большие объемы текста, однако в таком случае появление у него провалов в памяти кажется странным и надуманным.

Адвокат также высказался о конфликте с подругой актера Натальей Беркович, которая ранее заявила, что Добровинский превратил суд в настоящий фарс. По словам юриста, такие высказывания свидетелей защиты только на руку обвинению.