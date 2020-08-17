В Москве вынесли приговор обвиняемому в хищении 215 млн лидеру секты "бога Кузи"

Тушинский районный суд Москвы приговорил к шести годам Юрия Цукермана, которого называли руководителем секты «бога Кузи».

Об этом пишет агентство «Москва». Отмечается, что сам Цукерман вину не признал. По его словам, средства, в хищении которых ему предъявлено обвинение, являются его законной собственностью.

Обвинение между тем считает, что подсудимый при помощи поддельных документов в 2016 году взыскал через суд более 215 млн, хранившихся в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному делу в отношении духовного лидера секты «бога Кузи» Андрея Попова. При этом в приговоре Попову указанные средства не фигурируют как нажитые преступным путем, а других собственников средств, помимо Цукермана, до сих пор не заявлено.

Андрей Попов («бог Кузя») и его помощники были задержаны в сентябре 2015-го. Суд установил, что создатель организации, называющий себя «бог Кузя», и его соучастники под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов похищали деньги мошенническим путем. В июле 2018-го лидер и три его соучастницы были признаны виновными в совершении преступлений. Попова приговорили к пяти годам колонии, в прошлом году он вышел на свободу.