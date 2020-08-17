"Мне стыдно носить погоны": подполковник милиции Лиды – о разгонах протестующих

Действующий подполковник милиции города Лиды, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач записал видеообращение, в котором рассказал, что к предстоящим силовым акциям правоохранителей начали готовить ещё до выборов. Его личность подтверждает TUT.BY.

Впервые он столкнулся с незаконным приказом замначальника Лидского РОВД Дениса Авраменкова разогнать мирных демонстрантов ещё 19 июля, когда в городе проходил митинг оппозиции, после этого он взял отпуск, так как понял, что ходит на работу больше не может: непосредственно перед выборами там началась «реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел».

«Идеология была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами», — объясняет подполковник.

Также он признал насилие, которое происходило над задержанными со стороны силовиков: «В Лиде происходили страшные вещи: избиения людей на территории РОВД, избиения и истязания в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД». Причем задерживали случайных людей, в качестве примера он привел своего знакомого, который вышел погулять в тапочках — его задержали, а вернули с огромными синяками с ног до головы.

Также Махнач рассказал, что вместе с ним из РОВД ушли 13 сотрудников, которые были не готовы выполнять подобные приказы.

«Данное выступление исходит лично от меня, мне никто не проплатил, как сейчас модно говорить. Это крик души. С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо (...) 23 лучших года жизни я отдал службе — и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны. Мне стыдно носить погоны».