ОМОН у границ, Макрон с белорусами, ЕС отвергает нефть. Главное к утру 17 августа

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз продолжать поддержку мирных демонстрантов, отстаивающих свои права в Беларуси: «Европейский союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета», — говорится в его сообщении в Twitter.

Conflict Intelligence Team сообщает о колонне из 30-40 автозаков без опознавательных знаков и номеров, которая 16 августа двигалась от Санкт-Петербурга в сторону Пскова (граничит с Беларусью). Это подтвердил и читатель «Фонтанки»: «За 4 часа дороги Псков — СПб встретил около 30–40 "Уралов", двигающихся без номеров. Были ещё машины типа "Хаммер". Часть военного цвета, часть, как у ОМОНа. Все без номеров. Думаю, едут к границе с Белоруссией», — рассказал он.

Два читателя «Медузы» прислали фото и видео такой колонны, которая двигалась из Москвы в сторону Беларуси.

Утверждается, что внутри могут быть сотрудники российского ОМОНа. В пресс-службе ЗВО «Фонтанке» сказали, что «Представленные образцы техники не стоят на вооружении войск сил Западного военного округа». Собеседник издания также обратил внимание, что в 2014 году вся техника, замеченная очевидцами, автоматически «направлялась» в Украину.

Bloomberg пишет, что ведущие европейские нефтедобывающие компании всё чаще отказываются от освоения новых месторождений. Как пишет издание, на фоне нефтяного кризиса и развития технологий альтернативной энергетики этот процесс становится нерентабельным, причем нефть и газ в уже разрабатываемых месторождениях едва ли будут добыты полностью. Одним из лидеров этого движения указывается британская компания BP (British Petroleum).

Правительство России предложило президенту продлить надбавки медикам, работающим с коронавирусными больными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьера Мишустина.

В Дубае к поиску коронавируса в аэропортах подключат собак. Они пока будут работать дистанционно. По данным издания Travel and Leisure, точность различения коронавируса у них составляет 92%.

Глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что прекращает отпуск конгрессменов ради принятия закона, который запретит Трампу вносить изменения в законодательство о почтовом голосовании. Ранее Трамп предлагал вовсе отменить его. «Президент, его друзья и республиканцы в Конгрессе продолжают вести тотальную атаку на почтовое ведомство и его роль в обеспечении целостности выборов 2020 года, призывая граждан страны голосовать на президентских выборах по почте заранее, чтобы лишить республиканцев возможности не соглашаться с результатами выборов, мотивируя задержкой почтовых отправлений», — приводит её слова «Интерфакс».