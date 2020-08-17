Около 40% представителей запрещенного в России движения АУЕ – несовершеннолетние

Запрещенное Верховным судом движение АУЕ насчитывает до 34 тысяч приверженцев в нескольких десятках регионов России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, примерно 40% из «АУЕшников» являются подростками в возрасте от 13 до 17 лет.

Собеседник агентства рассказал, что если до 2000-х движение было распространено преимущественно в местах лишения свободы и окружении выходцев из них, то позже оно стало распространяться в проблемных населенных пунктах, в частности, в Иркутской и Оренбургской областях, Забайкальском крае и Бурятии. Сейчас движение получило широкое распространение примерно в 40 регионах, а также в Москве и Петербурге. В основном, его представителей можно встретить в школах, интернатах, детских домах и спецучилищах.

Отмечается, что у движения нет единого руководящего центра, однако оно имеет развитую сетевую структуру, при этом лидеры «тщательно скрывают свою принадлежность к движению, а непосредственная координация осуществляется так называемыми смотрящими через мессенджеры и соцсети». По словам источника агентства, главные цели движения – вовлечение подростков в криминальную среду и сбор средств для ее организации.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Верховный суд запретил на территории РФ движение АУЕ. Оно признано экстремистской организацией, а участие в нем теперь будет караться уголовным преследованием.