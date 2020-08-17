Минпросвещения: необходимость ношения масок учителями будут определять регионы

В Минпросвещения опровергли данные ряда СМИ о том, что всех учителей в стране обяжут носить маски: это требование строго обязательно лишь для сотрудников столовых, хотя педагогов тоже могут вынудить делать это, но только региональные власти — федеральное министерство таких указаний не дает.

«Перечень мер, подготовленный министерством совместно с Роспотребнадзором, комплексный. (...) Средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) содержатся в перечне, но предписаны только персоналу столовых. Нет предписания всем учителям страны надеть маски с первого сентября», — публикует «Российская газета» сообщение пресс-службы министерства.

Также там отметили, что решение о необходимости для педагогов носить маски будет зависеть от уровня заболеваемости в конкретном регионе: «Необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты — вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах. И он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне».

Дети же носить маски будут только в том случае, если на этом будут настаивать их родители.