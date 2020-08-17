Глава Новосибирской области запретил отвечать людям цитатами из законов

Давать людям ответы на прямые вопросы в виде отсылок к законодательству губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает неправильным. Об этом он заявил во время заседания в правительстве региона.

«К сожалению, факты, когда мы вместо конкретного ответа на конкретный вопрос вываливаем большой объем цитат из законодательства, продолжаются», — приводит его слова «Фонтанка».

Он рассказал историю, как житель сельского района показал ему стопку бумаг переписки с чиновниками: «Чувствовалась уже даже не злость в наш адрес, а обида, что он обращается и не может получить ответ», — объясняет губернатор, приведя аналогию с автомастерской, в которой вместо починки мишины дают инструкцию и призывают её изучать.

«Мне кажется это не про внимание и уважение к людям. Мы не должны в наших ответах указывать: "Иди гражданин, изучай законодательство-инструкцию", а должны находить ответы и помогать решить вопрос, с которым к нам гражданин обращается», — полагает Травников, отмечая, что это касается не только почтовой переписки с людьми, но и электронной, причем на всех уровнях власти, начиная от муниципалитетов.