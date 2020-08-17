"Богатые никак не нажрутся": Галкин поддержал защитников Куштау в Instagram

Максим Галкин поддержал экоактивистов, выступающих против разработок «Башкирской содовой компании» (БСК) на горе Куштау.

В опубликованном в Instagram видеоролике телеведущий подчеркнул, что Куштау – «уникальное природное явление» и «часть жизни Башкортостана». Он отметил, что БСК «не закончит свое существование», если ей не достанется гора – речь, по словам шоумена, идет о «каких-то сверхприбылях».

«Я не очень любил цитату из своего же монолога, […] но сейчас это очень актуально: проблема России не в том, что бедных много, проблема в том, что богатые никак не нажрутся», – заявил, в частности, Галкин.

БСК 3 августа начала вырубку леса на месторождении известняка на шихане Куштау для проведения геологоразведки. Местные жители выступили против начала работ, начались столкновения с силовиками и задержания

Накануне, 16 августа, глава Башкирии Радий Хабиров приехал на Куштау и пообщался с протестующими. «Я предлагаю мое решение вам такое: сегодня все отсюда, с горы уходят – уходят БСК, уходите вы. И я даю вам слово здесь, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение», – цитирует Хабирова «Медиазона».