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17 августа, понедельник

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[13:26]В Москве идет проверка после падения француженки из окна "Дома на набережной"
[13:15]Предшественник Лукашенко Станислав Шушкевич призвал его уйти в отставку
[13:05]СК возбудил дело после стрельбы на западе Москвы, при которой погиб рабочий
[12:51]Великобритания официально не признала президентские выборы в Беларуси
[12:26]Фургал не согласился с решением суда о продлении меры пресечения и аресте 3 млн
[11:56]"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет": Лукашенко освистали на заводе
[11:22]МИД РФ обвинил президента Франции в "лицемерии" из-за позиции по Беларуси
[11:19]Адвокат Бадамшин рассказал о неустановленных лицах в деле Ивана Голунова
[10:51]"Богатые никак не нажрутся": Галкин поддержал защитников Куштау в Instagram
[10:46]Бастующие заводчане идут к МЗКТ, куда прилетел Лукашенко, грозящий увольнениями
[09:51]Тихановская готова стать президентом до новых выборов и простить силовиков
[09:48]Самолет Москва – Анталья сел в Сочи из-за жалоб пассажирки на боли в животе
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[08:31]ОМОН у границ, Макрон с белорусами, ЕС отвергает нефть. Главное к утру 17 августа

16 августа, воскресенье

[17:34]TUT.BY оценил разницу между митингами в 7 раз (видео). К людям вышла Колесникова
[16:54]"Колхозник бывший превратился в монстра": Слепаков написал стих про Лукашенко
[16:12]Сторонники перемен ответили Лукашенко в разы большим митингом. Они идут к центру
[15:39]В Лондоне скончался внук экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева
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[14:02]На митинге за Лукашенко освистали ветерана, выступившего против пыток
[13:41]"Мои мысли обращаются к дорогой Беларуси": Папа Римский призвал остановить насилие
[12:57]"Заказной": Участников митинга за Лукашенко свозят в Минск на автобусах
[12:17]Собянин: С 1 сентября в Москве начнется вакцинация от ОРВИ и гриппа
[11:40]Мишустин подписал постановление о регулировании властями распространения вакцины
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[10:26]Вакцина, Трамп, убийство демонстранта и главные новости из Беларуси к 16 августа

15 августа, суббота

[18:00]В результате обрушения на шахте "Воргашорская" в Коми погибли четверо горняков
[17:01]В России уже произведена партия первой в мире вакцины от COVID-19
[16:08]"Мы же методички читали цветных революций". Лукашенко поговорил с Путиным
[15:44]Группировка МЧС России из 150 человек покинула Бейрут после спасательных работ
[14:37]Ефремова выписали из больницы. Пашаев не может назвать его диагноз
[13:50]В Варшаве подписан договор об увеличении американских военных в Польше
[13:20]Профсоюз Белэнерготопаза выступил против насилия над протестующими в Белоруссии
[12:22]Эльман Пашаев не подтвердил подлинность протокола с признанием вины Ефремовым
[11:26]Зеленский счел некорректным возвращение Белоруссией 32 задержанных граждан РФ
[10:48]Пентагон будет заниматься расследованием случаев появления НЛО
[10:12]В НИЦ имени Гамалеи рассказали о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

14 августа, пятница

[22:08]Бастрыкина спросили о реакции СК на избиения и похищения россиян в Беларуси
[21:22]Министры 27 стран Европы согласны, что выборы в Беларуси сфальсифицированы

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"Богатые никак не нажрутся": Галкин поддержал защитников Куштау в Instagram

Общество
10:51, 17 августа 2020

"Богатые никак не нажрутся": Галкин поддержал защитников Куштау в Instagram
Global Look Press
Global Look Press

Максим Галкин поддержал экоактивистов, выступающих против разработок «Башкирской содовой компании» (БСК) на горе Куштау.

В опубликованном в Instagram видеоролике телеведущий подчеркнул, что Куштау – «уникальное природное явление» и «часть жизни Башкортостана». Он отметил, что БСК «не закончит свое существование», если ей не достанется гора – речь, по словам шоумена, идет о «каких-то сверхприбылях».

«Я не очень любил цитату из своего же монолога, […] но сейчас это очень актуально: проблема России не в том, что бедных много, проблема в том, что богатые никак не нажрутся», – заявил, в частности, Галкин.

БСК 3 августа начала вырубку леса на месторождении известняка на шихане Куштау для проведения геологоразведки. Местные жители выступили против начала работ, начались столкновения с силовиками и задержания

Накануне, 16 августа, глава Башкирии Радий Хабиров приехал на Куштау и пообщался с протестующими. «Я предлагаю мое решение вам такое: сегодня все отсюда, с горы уходят – уходят БСК, уходите вы. И я даю вам слово здесь, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение», – цитирует Хабирова «Медиазона».

Тема: Максим Галкин

Теги: #Экология

Рубрика: Общество

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