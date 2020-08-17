Фургал не согласился с решением суда о продлении меры пресечения и аресте 3 млн

Суд арестовал более 3 млн рублей и две машины, которые принадлежат экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Как пишет ТАСС, арест произведен в качестве обеспечительной меры по уголовному делу бывшего главы региона.

«Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более 2 тысяч долларов и две машины – Toyota Land Cruiser и Lexus», – сказала судья Мосгорсуда, где идет слушание жалобы на арест имущества экс-губернатора.

Отмечается, что сам Фургал обжаловал это решение. По его словам, большая часть арестованных средств принадлежит его экс-супруге Ларисе Стародубовой. «Она оплачивала из этих денег учебу нашего сына Кирилла, коммунальные услуги и так далее. Я к этим деньгам не имею отношения», – цитирует Фургала агентство.

Бывшего губернатора Хабаровского края арестовали более месяца назад. Его подозревают в покушении на убийство и в убийстве двух бизнесменов. Врио губернатора был назначен Михаил Дегтярев. С 11 июля в Хабаровске и других городах проходят митинги в поддержку экс-главы региона.