Ефремов не явился на заседание суда, где рассмотрят жалобу на продление ареста

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, не явился в суд по причине плохого самочувствия.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева. В Мосгорсуде должны рассмотреть апелляционную жалобу защиты на продление меры пресечения актеру.

На прошлой неделе артисту стало плохо в здании Пресненского суда Москвы. Ефремова доставили в Боткинскую больницу, откуда его выписали 15 августа.

Напомним, Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «а» часть 4 статьи 264 УК РФ). Автокатастрофа с участием актера произошла 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Погиб водитель фургона, в который въехал Ефремов. В момент аварии актер находился в состоянии опьянения.