Движение АУЕ признано запрещенным в России

Верховный суд запретил на территории России движение АУЕ. Оно признано экстремистской организацией, а участие в нем теперь будет караться уголовным кодексом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВС.

Напомним, что АУЕ является популярной полукриминальной субкультурой и расшифровывается то ли как «Арестантский уклад един», то ли «Арестантское уголовное единство».

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», — говорится в заявлении Генпрокуратуры, которая изначально просила вынести такой запрет.

Отмечается, что движение оказывает пагубное влияние на подрастающее поколение и может стать причиной массовых беспорядков.

[в статье упоминается запрещенная экстремистская организация — прим. Sobesednik.ru]