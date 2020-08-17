Более 30 защитников шихана Куштау отправлены под арест на срок до 15 суток

Ишимбайский городской суд Башкортостана назначил административные аресты 34 активистам, защищавшим шихан Куштау.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на «Апологию протеста».

В общей сложности во время разгона лагеря экоактивистов и столкновений с силовиками 15 августа были задержаны свыше 70 человек, несколько десятков из них оставлены до суда в районном отделе МВД.

Уточняется, что решения об арестах выносились 16 и 17 августа, назначенные сроки составляют от 1 до 15 суток.

В городе Ишимбай между тем проходит митинг с требованием уволить главу района Азамата Абдрахманова, который, по свидетельствам очевидцев, лично руководил разгоном экоактивистов. Сотни местных жителей собрались перед зданием администрации, скандируя «Выходи!», «Позор!» и «Азамат, иди домой!»

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в поддержку защитников шихана выступил телеведущий Максим Галкин. Накануне, 16 августа, на Куштау прибыл глава республики Радий Хабиров, который объявил о приостановке работ.