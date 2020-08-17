Белорусский металлургический завод остановил работу всех трех печей

На Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) остановлена работа печей, люди требуют отставки Александра Лукашенко.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение работников предприятия, которое приводит Tut.by, из всех трех печей слили металл, генеральному директору передан список требований, под которым подписалось около двух тысяч человек.

Рабочие требуют отставки Александра Лукашенко, роспуска Совета министров, Совета республики и Палаты представителей; проведения новых президентских выборов в присутствии независимых наблюдателей, а также прекращения преследования политзаключенных и их освобождения. Сотрудники завода призывают не задерживать тех, кто соблюдает общественный порядок, не призывает к насилию, не наносит урон имуществу и отпустить тех, кто был задержан во время мирных акций протеста без применения штрафных санкций.

От руководства БМЗ требуют незамедлительного письменного уведомления местных властей «об обеспокоенности сложившейся общественно-политической обстановкой».