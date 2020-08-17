Актеру из "Покровских ворот", похищавшему средства со счетов умерших, дали 5 лет

Владимира Сынгаевского, создавшего банду для хищения средств со счетов умерших, приговорили к 5 годам и штрафу в 1 млн.

Решение вынес Бутырский суд Москвы, передает ТАСС. Актер осужден за четыре эпизода мошенничества и покушения на мошенничество.

«По материалам Бутырской межрайонной прокуратуры суд приговорил Сынгаевского к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей», – сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Летом 2018-го участники созданной 63-летним Сынгаевским организованной группы оформили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на его квартиру. Документ был заверен нотариусом, и соучастник приобрел право на наследство. Таким же образом преступники похитили еще две квартиры.

Помимо этого, в мае 2019-го актер и его соучастники по поддельному паспорту на имя умершего мужчины оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения его денежными вкладами, сняв по доверенности с его счета более 2 млн рублей. В июне прошлого года злоумышленники, используя поддельный паспорт на имя умершего в марте 2017 года москвича, пытались похитить более 1 млн рублей, однако счет был закрыт, а деньги уже сняты.

В общей сложности мошенникам удалось похитить свыше 19 млн рублей. В отношении остальных участников банды уголовное дело выделено в отдельное производство.

Владимир Сынгаевский снялся в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Не бойся, я с тобой».