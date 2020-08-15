Профсоюз Белэнерготопаза выступил против насилия над протестующими в Белоруссии

Республиканский комитет Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности призывает власть прекратить незаконные аресты и насилие в отношении мирных протестующих в республике и не увольнять работников, участвовавших в мирных акциях протеста.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президиум комитета профсоюза.

«Мы решительно осуждаем любое давление и насилие на выражение своего мнения каждым членом профсоюза. Мы обращаемся к руководству ГПО "Белэнерго", ГПО "Белтопгаз" и руководителям организаций отрасли с просьбой не применять дисциплинарные взыскания и не увольнять работников, участвовавших в мирных акциях протеста», — говорится в обращении президиума.

Профсоюз также осудил действия лиц, «использующих мирные акции в своих целях для дестабилизации ситуации в стране и всевозможных провокаций». Рабочий союз обратился к генеральной прокуратуре Белоруссии с просьбой провести проверку на тех избирательных участках, на которых были обнаружены нарушения при подсчете голосов.