В Москве 22 августа на год закроют станцию метро "Рижская"

Станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии столичного метрополитена закроют для пассажиров до августа следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Станция перестанет принимать пассажиров 22 августа. На ней заменят эскалаторы, установленные в 1958 году, и отреставрируют вестибюль, вернув ему исторический облик. В связи с тем, что на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно.

Сообщается, что в этот период будут ходить бесплатные автобусы КМ от станции «Рижская» до «Проспекта Мира». «Для построения новых маршрутов горожане также смогут пользоваться одноименной станцией Рижская МЦД-2», – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что с 15 по 19 августа будет полностью закрыт участок Сокольнической линии от станции «Филатов Луг» до «Коммунарки». Там продолжатся работы по обустройству современного бесстыкового пути – планируется произвести сварку около 1200 стыков на отрезке 15 км.