Киргизское село закрыли на 10-дневный карантин из-за вспышки сибирской язвы

Село Беш-Мойнок на юге Киргизии, где зарегистрированы случаи сибирской язвы, закрыто на карантин до 25 августа.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Ошской области республики, в селе запрещены массовые мероприятия, убой скота, а также ввоз и вывоз животных. Сейчас там работают две медицинские и две ветеринарные бригады. Весь скот в количестве 2431 головы срочно вакцинировали. Хозяин животных, с которого началось распространения сибирской язвы, и сельский ветеринар оштрафованы на 5,5 тысяч сомов ($70).

В ведомстве рассказали, что на территории Киргизии еще со времен СССР находятся 557 скотомогильников, в которых захоронены животные, зараженные сибирской язвой. Из них 44 могильника находятся в Кара-Сууйском районе Ошской области.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Ошскую межобластную больницу с подозрением на сибирскую язву доставлены восемь человек. Предположительно, госпитализированные заразились через мясо инфицированного животного. Тесты подтвердили диагноз у одного пациента, были выявлены 285 контактных лиц.