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Бастрыкина спросили о реакции СК на избиения и похищения россиян в Беларуси

Общество
22:08, 14 августа 2020

Бастрыкина спросили о реакции СК на избиения и похищения россиян в Беларуси
Александр Бастрыкин // Фото: сайт президента РФ
Александр Бастрыкин // Фото: сайт президента РФ

«Новая газета» направила редакционный запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, в котором попросила разъяснить, какие следственные действия были предприняты для расследования многочисленных фактов избиения и похищения граждан РФ в Беларуси.

Журналисты обращают внимание, что в подобных случаях СКР «обычно» оперативно реагирует на подобные правонарушения против россиян в других странах. Они напоминают, что ведомство не смогло закрыть глаза на возможные преступления против человечности, а также военные преступления в 2008 году в Грузии или в 2014 на Украине.

«Начата ли доследственная проверка по фактам незаконных задержаний, нанесения тяжких и средней тяжести телесных повреждений, побоев, превышения служебных полномочий, незаконного лишения свободы, совершенных в отношении граждан Российской Федерации представителями правоохранительных органов Республики Беларусь в ходе событий, начавшихся 9 августа 2020 года?» — говорится в письме.

Кроме того, журналисты интересуются подробностям этих кейсов, уточняя, объединены ли они в одно дело, были ли взяты объяснения у пострадавших россиян, а также было ли возбуждено уголовное дело. Они также потребовали ответить, связывались ли следователи с белорусскими следственными органами, и «приняты ли меры реагирования по фактам преступлений против человечности», в которых редакция издания заподозрила силовиков Беларуси.

Ранее насилию, которому подвергались задержанные в Республике, поразилась канцлер ФРГ Ангела Меркель, а министры иностранных дел 27 стран Европы пришли к консенсусу о введении санкций в отношении ответственных за «преступления против мирных демонстрантов».

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Общество

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