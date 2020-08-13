В Минске возобновилась работа сервисов "Яндекса" после визита людей в черном

В Белоруссии снова начали работать в штатном режиме сервисы «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Карты». Ранее неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы «Яндекса» в Минске. Офисы и находящиеся в них сотрудники были заблокированы.

Как сообщает источник ТАСС, сервисы компании работают в штатном режиме «с учетом работы интернета в стране в целом».

Сейчас пользователи могут вызвать такси и построить маршруты через геонавигационное приложение компании.

Также визит неизвестных коснулся минского офиса агрегатора такси Uber, который тоже принадлежит «Яндексу».