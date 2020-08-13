В Белоруссии пройдет встреча журналистов и МВД по вопросу насилия над СМИ

В пятницу, 14 августа, в Белоруссии пройдет встреча с участием журналистов и руководства МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства информации Белоруссии.

«Наша задача уменьшить насилие как в отношении государственных, так и негосударственных СМИ», — отметил собеседник агентства.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, сейчас в стране 23 сотрудника СМИ находятся под арестом.

Всего с 9 августа были задержаны 68 репортеров и зафиксировано 29 случаев насилия против журналистов.