В Беларуси задержан американский студент. Джаред Лето поддержал протестующих

Во время совершения насильственных действий для разгона граждан силовые органы беларуси вновь применили прошлой ночью оружие. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Как следует из сообщения, оружие применили как минимум дважды: в Минске и в Барановичах. Она связала это с «умышленными наездами автомобилей на сотрудников ГАИ». Накануне силовики уже открывали огонь «на поражения» по протестующим.

Был задержан гражданин Беларуси Стас Горелик, который учился в американском университете Джорджа Вашингтона. Об этом рассказала его девушка гражданка США Мариса Дарем. По её словам, в протестах они не участвовали никак, а задержание произошло в час ночи, когда силовики с автоматами выломали дверь и схватили молодого человека. Она также рассказала, что в комнате, куда его сперва отвели позже на полу была кровь. Куда его увезли, Дарем не знает.

Также сообщается, что накануне по всей стране были задержаны ещё 700 человек, вышедших на улицу. Общее число задержанных превысило семь тысяч человек, обращает внимание «Русская служба Би-би-си».

Следственные органы Беларуси тем временем продолжают поиски организаторов беспорядков. «В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям», — передает ИА «БелТА» заявление представителя Следственного комитета Республики.

Среди силовиков пострадали 103 человека, из которых 28 госпитализированы. В МВД утверждают, что протест утратил массовость, но агрессия, направленная на представителей власти все также высока.

Прекратить насилие Лукашенко призвал российский комик Гарик Харламов: «Что творится в Белоруссии? Это же просто жесть. Стараюсь не лезть в политические истории, но это уже выходит за рамки просто заварушки. (...) К Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу, как «батька» лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями», — пишет он в своем Instagram, отмечая, что люди имеют право на мирный протест.

Поддержал белорусов в своем Instagram и американский актер и певец Джаред Лето.