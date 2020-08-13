Условия пандемии сподвигли россиян искать любовь в брачных агентствах

Этим летом в России увеличился спрос на услуги брачных агенств, помогающих людям находить партнеров. В то же время число заключённых браков за время пандемии сократилось на 40%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас поток клиентов брачных агенств увеличился на 25%. Владельцы бизнесов связывают это с тем, что людям просто стало негде знакомиться, а самоизоляция привела многих к кризису в личных отношениях. На статистику во многом повлияли отмена массовых мероприятий и переход на удаленную работу.

Владелец одного из брачных агенств Галина Карасёва рассказала NEWS.ru о трех категориях людей, ищущих себе вторую половинку.

К первой категории относятся люди, которые хотят создать семью и готовы к длительным и серьезным отношениям. Вторую категорию представляют клиенты с неадекватной самооценкой и повышенными требованиями к партнёру, не готовые к жизни в паре. Люди из третьей категории относятся к процессу как к игре и заполняют анкету в брачном агенстве только для развлечения.

По мнению свахи, клиенты первой категории имеют больше шансов найти себе партнера. Примерно 40% людей, обратившихся в брачное агенство, в итоге находят отношения. При этом чаще всего сходятся люди с похожими ценностями и кругами общения.

Карасева также считает, что на практике женщина, у которой уже есть ребенок, может без проблем найти себе мужчину. Большинство из клиентов брачных агентств не смущают чужие дети, но у многих остается желание воспитывать ребенка малого возраста как своего.

Еще одна владелица брачного агенства Юлия Антоненко отмечает часто завышенные требования к партнёру и неадекватную самооценку. Например, мужчина с неприметной внешностью ищет молодую и красивую женщину. И дама, которая ничего из себя не представляет, хочет выйти замуж за успешного бизнесмена. Таким клиентам важно объяснить — если мужчина требователен к себе и работе, на женщину это качество тоже распространяется.

По мнению кандидата социологических наук Людмилы Поляновой, заводить знакомства лучше в общей компании, в клубах по интересам и через родственников. Она отмечает, что это наиболее естественно для человека — подобные отношения будут иметь явную перспективу, а брачные агентства могут стать альтернативой для людей с нехваткой свободного времени.