Ответ "Московской саентологической церкви" на публикацию Sobesednik.ru

В связи с публикацией «Рон Хаббард: сам себе бог» от 12 июля 2020 религиозная группа «Московская саентологическая церковь» сообщает следующее:

Цели Саентологии, сформулированные Л. Роном Хаббардом, таковы: «Цивилизация, в которой нет безумия, преступности и войны, где способный может процветать и где честный может иметь права, где человек свободен подняться до больших высот, — таковы цели Саентологии».

Относительно военной карьеры Л. Рона Хаббарда: во время Второй Мировой войны лейтенант Л. Рон Хаббард служил офицером ВМС США. За службу его наградили 21 медалью и орденом, среди которых «Пурпурное сердце» с пальмовой ветвью за два ранения в ходе боевых действий.

Российские саентологи, являющиеся активными гражданами страны, воплощают эти цели, выступая за крепкую семью, заботу о детях и пожилых людях, за высокие моральные ценности, непримиримы к преступности и наркомании. Одним из примеров этому может служить участие в распространении 3 миллионов просветительских брошюр о вреде наркотиков среди населения г. Москвы только за последние два года.

Во время пандемии коронавируса наши волонтеры оказывали в индивидуальном порядке поддержку нуждающимся. В рамках нескольких волонтерских объединений они оказали более 1000 циклов помощи.