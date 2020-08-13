Маск предложил белорусам помощь. Глава Австрии требует расследовать смерти людей

В одном из обсуждений в Twitter белорусского вопроса свой комментарий оставил глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск: «Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?» — написал он.

Тем временем в белорусском городе Жодино мэр вышел к протестующим работникам БелАЗа. Как следует из трансляции Euroradio, когда он спросил присутствующих, кто из них голосовал за Тихановскую, руки подняли все присутствующие. Когда они начали показывать ему на силовиков в автомобиле, те вместо беседы с мэром и людьми поспешили удалиться.

Глава города пообещал не предоставлять внутренним органам транспорт завода, а в случае «если не будет нарушения общественного порядка», даже пообещал присоединиться к их акции протеста в восемь часов вечера.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в своем Twitter призвал Евросоюз отреагировать на события в Беларуси: «Необходима ясная реакция ЕС», — заявил он, отметив, что власти страны осуждают насилие против протестующих, а также призвав установить виновных в гибели демонстрантов: «Задержанных демонстрантов необходимо срочно освободить, а также быстро и полностью расследовать случаи гибели среди демонстрантов независимой стороной».