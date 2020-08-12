Заседание по делу Ефремова перенесли, суд направил запрос в Боткинскую больницу

Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу Михаила Ефремова в связи с госпитализацией актера.

Об этом в ходе заседания заявила судья Елена Абрамова, передает ТАСС. «Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить диагноз Ефремова», – добавила она.

Напомним, очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова должно было состояться накануне, 11 августа. Его перенесли в связи с тем, что актеру стало плохо. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что в ухудшении здоровья его подзащитного виноват резонанс, который получила авария из-за чрезмерного внимания журналистов.