Врачи подтвердили инсульт у Ефремова. Заседание суда перенесено на 18 августа

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал журналистам, что врачи Боткинской больницы подтвердили у актера инсульт. Об этом пишет РИА Новости.

«Мне сообщили, что все-таки был инсульт. Состояние Михаила — средней тяжести», — сообщил он.

11 августа Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. Актера вели под руки, когда он поднимался по лестнице. Позже из здания суда его уже вынесли на носилках и отправили в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом «инсульт».

Сегодня врачи подтвердили диагноз. Очередное заседание по делу о ДТП с участием артиста перенесли на 18 августа.