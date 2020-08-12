Власти Белоруссии полностью запретили торговлю пиротехникой

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии ввело запрет на продажу пиротехнических изделий.

Постановление Совета министров от 11 августа, в котором магазинам предписано «принять срочные меры» по недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями» на территории страны, вступает в силу уже 12 августа, передает БелТА.

В разных городах Белоруссии третьи сутки продолжаются протесты и массовые задержания. Они начались после выборов президента страны, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом более 80% победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Сообщается, что силовики применяют к протестующим слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.