Сразу три бабьих лета обещают синоптики после похолодания в августе

В центральном регионе России установилась прохладная погода. Долго ли предстоит мерзнуть? И что потом?

Прогнозом на ближайшее время с Sobesednik.ru поделилась дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

– Мы не добрались даже до середины августа, и пока прогноз очень предварительный, – предупреждает Елена Волосюк. – Судя по всему, бабье лето случится, нет никаких оснований предполагать, что этого не произойдет.

Вероятно, во второй декаде сентября будет период сухой, устойчивой погоды с дневной температурой от +15 до +20 градусов. Безусловно, по датам могут быть подвижки как в ту, так и в другую сторону. Это период может продлиться порядка 4-5 дней.

По словам специалиста, бабье лето в России бывает практически всегда, вопрос в его продолжительности. Три дня хорошей антициклональной погоды люди не запоминают, а если такая погода устанавливается на 10 дней, это всегда врезается в память и вызывает положительные эмоции.

Синоптики говорят о трех волнах бабьего лета, но наступить оно может даже в октябре.

– Вероятность бабьего лета в октябре значительно ниже, – говорит Елена Волосюк. – На моей памяти в 1981 году в октябре температура воздуха поднималась до +18 градусов в течение недели. Такую погоду стоит расценивать как исключение из правил.

Нынешнее похолодание в центральной части России синоптик оценивает как репетицию осени, кратковременное явление.

– До конца текущей недели температурный режим будет отставать на 4-5 градусов от нормы, но уже в выходные потеплеет до +20, и на следующей неделе к нам могут вернуться 25-градусные температуры.