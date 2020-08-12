Популярного видеоблогера арестовали по подозрению в получения доступа к гостайне

В Москве на два месяца был арестован автор популярного (783 тысячи подписчиков) видеоблога Urbanturizm Андрей Пыж (известен как Андрей МШ). Соответствующее решение принял Мещанский суд.

По данным ТАСС, его обвиняют в получении информации, содержащей государственную тайну, как отмечает издание Baza, по пункту «д» части 2 статьи 283.1 УК РФ ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Андрей Пыж занимается съемкой роликов из заброшенных мест: «Сфера его интересов — это заброшенные здания, погибшие города и полусекретные объекты», — отмечает Baza.

По словам адвоката Пыжа Алексея Хальзова, предъявленные управлением ФСБ РФ по Москве и Московской области обвинения никак не связаны с роликами, которые выкладывал блогер: «Я не могу рассказать какие-либо подробности, у меня подписка о неразглашении, там дело засекречено… Это [обвинение] не касается его блога и не касается ни одного ролика, которые были там опубликованы», — рассказал он «Открытым медиа».

Член ОНК Москвы Марина Литвинович уточнила, что Хальзов является адвокатом по назначению: «Из родственников у него только мать и девушка, но он не смог с ними связаться», — заявила она. При этом знакомые Пыжа говорят, что он пропал 5 августа.