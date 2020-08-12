Навального начнут судить по делу о клевете 17 августа. Политик не признает вину

17 августа в Мировом судебном участке N320 состоится предварительное слушание по уголовному делу в отношении Алексея Навального. Его обвиняют в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Предварительное слушание назначено на 17 августа в 14:30», — сказали в суде.

2 июня Навальный в своем твиттере и телеграме выложил ролик телеканала RT о поправках к Конституции. Оппозиционер сопроводил публикацию комментарием, который, как посчитало следствие, содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко.

По версии обвинения, Навальный оклеветал ветерана (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Свою вину Навальный не признает и считает дело политически мотивированным. По его мнению, Следственный коммитет «предельно грубо сфабриковал» новое дело, так как у него подходит к концу второй условный срок.