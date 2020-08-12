На восстановление Минска уйдет более 500 тысяч белорусских рублей и не один месяц

По данным городских властей Минска, беспорядки нанесли ущерб городу более чем на 500 тысяч белорусских рублей (около 14 млн российских рублей).

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.

По словам Лебедя, повреждены остановки, светофоры, дорожные знаки, плиточные покрытия, более сотни контейнеров. Чиновник также отметил, что на сумму ущерба «можно было бы приобрести в больницы девять аппаратов ИВЛ». В ходе протестов были повреждены сотни зеленых композиций, клумб, перевернуты кадки с деревьями, поломаны контейнеры с цветочницами. Коммунальные службы прогнозируют, что на восстановление зеленых насаждений уйдет не одна неделя и несколько десятков тысяч белорусских рублей.