Московский бар отдаст 50% выручки в форд помощи белорусам и накормит их "Путином"

Московский бар «Ровестник» на Тверской объявил акцию «Жыве Беларусь!», направленную на помощь пострадавшим от репрессий в Республике гражданам.

«Сегодняшний день посвящаем белорусам и их смелости. Мы очень хотим поддержать их желание бороться за себя и свое будущее, но пока можем помочь только финансово», — говорится в Facebook в описании вечернего мероприятия, которое пройдет сегодня с 21:00 до 01:00.

Организаторы обещают 50% от всей собранной выручки фонду «Збор дапамогі для ахвяраў рэпрэсій у Беларусі», отмечая, что все граждане страны, у которых с собой будет паспорт, всего за один рубль смогут заказать себе блюдо «Путин» (картошка-фри с сыром и соусом):

«Белорусы, вы безумно клевые, мы восхищаемся вашей силой духа и очень надеемся, что скоро наступит время, когда за свои права не нужно будет бороться. Мир и любовь!»