Жителю Калужской области, убившего ветерана из-за 50 тысяч, дали 19 лет колонии

В Калуге суд приговорил к 19 годам колонии 36-летнего жителя Малоярославца, до смерти забившего 93-летнего пенсионера.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, убийство было совершено год назад. Мужчина, которому понадобились средства на покупку наркотиков, пришел домой к ветерану, инвалиду Великой Отечественной войны. Ранее он устанавливал в квартире у пенсионера пластиковые окна. Погибший дал обвиняемому, попросившему в долг, 400 рублей, однако тому показалось недостаточно. Обвиняемый напал на ветерана и избил его руками и металлической тростью, в результате чего пенсионер скончался.

Подсудимый забрал из квартиры пенсионера около 50 тысяч рублей, с которыми отправился в Калугу. Там деньги у него похитили, после чего мужчина обратился в полицию с заявлением о краже этих денег. Во время расследования выяснилось, что он совершил убийство.

Сообщается, что тем же летом злоумышленник обманул двух пожилых женщин, заплативших ему за установку окон, которая так и не была произведена. Кроме того, мужчина похитил у знакомого телефон, а в одной из квартир в Малоярославце украл котел и батареи.

Подсудимого признали виновным в убийстве, разбойном нападении, двух эпизодах мошенничества и краже. Назначенный судом срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее Sobesednik.ru писал об убийстве 100-летнего ветерана ВОВ в Башкирии.