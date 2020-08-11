ВПП ООН отправит 50 тыс. тонн муки в Бейрут для обеспечения Ливана хлебом

Всемирная продовольственная программа ООН отправит 50 тыс. тонн пшеничной муки в Ливан в рамках мер по борьбе с продовольственным дефицитом в республике.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление всемирной организации по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«В связи с повреждением хранилищ и запасов зерна ВПП отправит 50 тысяч метрических тонн пшеничной муки в Бейрут, чтобы стабилизировать национальное снабжение и избежать дефицита продовольствия в стране», — говорится в докладе УКГВ.

«Меня крайне беспокоит, что примерно через две с половиной недели в стране закончится хлеб. 85% зерна в стране импортируется, оно поступает через бейрутский порт, который был разрушен», — сказал исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли.

В республику был отправлен корабль с 17,5 тыс. тонн пшеницы, который должен обеспечить Ливан хлебом на двадцать дней. Также, три грузовых самолета ВПП ООН с продовольствием уже прибыли в аэропорт Бейрута.

Взрыв, произошедший 4 августа на складе в порту Бейрута, привел в негодность десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Около 5 тыс. человек пострадали, 154 человека погибли, десятки числятся пропавшими без вести. Порт, через который проходило большинство ливанского импорта, сейчас не работает.

Власти Бейрута назвали причиной взрыва сварочные работы, которые привели к возгоранию свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году.

Напомним, что правительство страны после массовых протестов граждан целиком ушло в отставку.