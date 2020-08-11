В Петербурге ищут альтернативу детдомам для детей из семей в кризисном состоянии

В Петербурге и Ленинградской области НКО «Партнерство каждому ребенку» ищет семьи, которые смогли бы принимать у себя детей из семей, которые находятся в кризисных ситуациях.

Речь идет о ситуациях вроде тех, когда родителю необходимо отправиться на продолжительное стационарное лечение или родители теряют жилье, пишет «Фонтанка».

Государство в таких случаях принимает ребенка либо в детский дом, либо в больницу, но в НКО настаивают, что такой подход наносит существенный урон здоровью ребенка, даже если пребывание в казенных учреждения оказывается временным. Последние не могут обеспечить ребенка персональным вниманием и домашней обстановкой.

К тому же, профессиональные семьи будут периодически отправлять фотографии быта и сообщать о развитии детей. Срок такой помощи предполагает от нескольких дней до трех месяцев.

При этом в принимающей семье все должны быть согласны на принятие ребенка. Родители должны быть дееспособны, иметь личный опыт воспитания детей, гражданство и регистрацию по пункту проживания. После согласования кандидатов, семьи проходят обучение у психологов и специалистов по социальной работе.