В центре столицы по подозрению в убийстве 27-летней девушки задержали ее жениха

В Москве задержан подозреваемый в убийстве девушки, тело которой нашли 21 июля в квартире дома в Колпачном переулке.

Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлию Иванову пишет агентство «Москва».

«В результате совместно проведенных с сотрудниками столичной полиции следственных действий и оперативных мероприятий установлен и задержан сожитель потерпевший 1993 года рождения», – рассказала Иванова, добавив, что возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным агентства, задержанный является женихом погибшей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что тело 27-летней девушки с множественными травмами обнаружила мать ее жениха. Женщина утверждала, что ее сын три дня не выходил на связь. Тогда она решила поехать к нему домой. В квартире на кровати она обнаружила тело убитой с множественными кровоподтеками и синяками. Известно, что молодые люди должны были пожениться 8 августа. Полицейские, изучавшие видеозаписи с камер наблюдения, установили, что в ночь на 19 июля мужчина вместе с невестой вошел в подъезд дома.