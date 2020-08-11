В Башкирии противника строительства на шихане Куштау арестовали на 6 суток

В Башкирии активиста Байраса Габидуллина приговорили к шести суткам ареста с зачетом одного дня задержания после акции у шихана Куштау. Об этом сообщает портал «Idel.Реалии».

Его признали виновным по двум эпизодам неповиновения распоряжению сотрудника полиции. По каждому административному правонарушению назначено три дня ареста.

Напомним, 9 августа у горы-шихана Куштау состоялся митинг против промышленной разработки «Башкирской содовой компании». Сейчас строительная техника планирует там вырубку леса. В акции против губительного освоения территории приняли участие около трех тысяч активистов и обычных жителей республики.

Защитник Габидуллина, член Совета по правам человека при главе республики Эльза Маулимшина намерена обжаловать судебные решения. По обоим случаям обвинения не было представлено вменяемых доказательств.

Активисту вменяют, что он воспрепятствовал проезду служебной машины, хотя на видео, представленном в доказательство, видно только автобус с надписью «заказной» и Габидуллин снимает его на видео со стороны. К тому же, расходятся показания полицейских и обвинения по второму инциденту.

Всего протоколы по статье о неповиновении полиции были составлены на троих активистов. Но одно дело прекращено из-за отсутствия состава преступления, а рассмотрение другого дела отложено.