Слушание по делу Ефремова могут отменить из-за самочувствия актера

Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд в плохом состоянии. Как передает наш корреспондент, актеру пришлось вызвать скорую.
Слушание по его делу в связи с этим могут перенести.
11 августа, вторник
10 августа, понедельник
Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд в плохом состоянии. Как передает наш корреспондент, актеру пришлось вызвать скорую.
Слушание по его делу в связи с этим могут перенести.
публицист
Совершенно правильно: Россия перестала дарить деньги «по-братски», то есть, вынимать из кармана, не считая, и слышать в ответ — мало дали, мы, братья, грудью вас защищаем от НАТО, а вы опять мало дали… Вот ведь какой был механизм. Каждый раз дают и каждый раз в ответ — мало
журналист
Не очень давно депутату района Черемушки Елене Сельковой случилось подписывать акт приемки работ по ремонту лифтов. В документе была указана стоимость ремонтных работ. И что за озарение вдруг нашло на народную избранницу?! Депутат достала зажигалку и озарила пламенем ту самую стоимость. Пламя оказалось очищающим
писатель, журналист
В России есть два способа уцелеть при любых режимах. Первый – быть уникальным профессионалом, чьи умения могут пригодиться в оборонке. Второй – служить в карательных органах, но не следователем, а рядовым расстрельщиком. В первом случае твое имя даже после смерти будет окружено почетом, а во втором его просто никто не узнает