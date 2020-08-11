Эскорт-модель Настя Рыбка назвала Лукашенко "великим правителем"

Девушка, прославившаяся после секс-скандала с Олегом Дерипаской, считает, что в избиении ее земляков во время протестов виновата милиция, а не президент. «Батька четкий», – считает Настя Рыбка.

Напомним, что эскорт-модель Настя Рыбка, ставшая героиней сексуально-политического скандала два года назад, является уроженкой белорусского города Бобруйск. После освобождения из тайской тюрьмы Настя живет в Москве, однако проджолжает переживать за свою родину.

Рассуждая о пострадавших во время протестов против президента Лукашенко, Настя Рыбка написала в Instagram: «Больно за Беларусь до слёз. Мой Минск. Мои улицы. Моя площадь. Мое детство и юность. Лежу и реву взахлёб». Судя по всему, в эти пахнущие революцией дни модель как раз отдыхала с друзьями в белорусском санатории.

«Отключили интернет? Та и черт с ним! Батька чёткий, хоть и диктатор. Он пытается не допустить паники, – высказывает свое мнение Рыбка. – Лично мне Батька однажды помог. Глобально, что бы ни произошло, я наблюдаю за великим правителем. Я молюсь за свою Родину. За всех, кто сейчас там».

Всю вину за случившееся (в ходе столкновений погиб как минимум один человек. – Прим. Sobesednik.ru) эскорт-модель возлагает на белорусскую милицию. Она называет действия силовиков «произволом». «Закон им не писан», – утверждает подруга олигархов.

Некоторые подписчики Рыбки усомнились в величии белорусского президента. «Если заглянуть в историю, есть действительно выдающиеся Правители. Например, Каддафи. А усач – обыкновенный диктатор, который ничего хорошего для народа не сделал, в основной своей массе», – пишет пользователь Насте. Но Рыбка гнет свою линию.

Напомним, что эскорт-модель благодарила Лукашнеко за освобождение из тайской тюрьмы. После возвращению в Россию она записалась на личный прием к президенту Белоруссии и говорила, что собирается стать депутатом белорусского парламента. Настя, кажется, и сейчас не оставляет мечту попасть в политику.

«В какой-то момент я буду пытаться что-то изменить. Для Белки, конечно. Раша – мой дом. Но родилась я в Беларуси», – откровенничает она.