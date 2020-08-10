Рогозин призвал поддержать народные промыслы расписанными под хохлому ракетами

Глава «Роскосмоса» предложил по-новому украшать космические корабли и заявил, что допускает существование инопланетян.

Об этом пишет РБК.

По мнению Дмитрия Рогозина, оформлять ракеты-носители и корабли нужно так, чтобы при этом не было рекламы госкорпорации. Для этого, по его мнению, можно использовать, в частности, гжель и хохлому. Рогозин пояснил, что люди будут приезжать любоваться на запуск ракет на космодромы и увидят рекламу народных промыслов.

В качестве альтернативного варианта глава «Роскосмоса» предложил изображать на ракетах гербы городов Золотого кольца. По его словам, таким образом можно популяризировать внутренний туризм.

Рогозин отметил, что американские корабли – красивые, однако большой вопрос вызывает их надежность. «Внутри там все белого цвета. Как рояль какой-то. А наша рабочая лошадка ("Союз") – рабочая лошадка, которая выполняет задачу», – подчеркнул глава «Роскосмоса», назвав американские космические корабли гламурными версиями «Союзов».

Также Дмитрий Рогозин допустил наличие жизни на других планетах. «Вселенная бесконечная. И в этой бесконечности можно допустить повторение условий, которые есть на нашей планете», – сказал он.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что «Роскосмос» запустил первое официальное приложение на мобильных операционных системах Android и iOS.