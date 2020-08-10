На расчет стажа борющихся с COVID-19 врачей будут выделять 325 млн в год

В пенсионном стаже для сражавшихся с COVID-19 медиков будут исчислять день работы с больными коронавирусом как два.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

«Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа», – сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с заболеванием.

Глава кабмина уточнил, что «один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня». По его словам, норма распространяется на период с 1 января до конца сентября 2020 года. «Соответствующее постановление правительства подписано», – сообщил премьер.

Мишустин отметил, что мера позволит досрочно выйти на пенсию примерно 4 тысячам медработников ежегодно. Он сообщил также, что на ее реализацию каждый год будет дополнительно выделяться, по предварительным оценкам, 325 млн рублей.