Младшей сестре Хачатурян запретили участвовать в публичных массовых мероприятиях

На предварительных слушаниях по уголовному делу младшей из сестер Хачатурян продлили запрет на определенные действия.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Юлию Нитченко. Аналогичное решение в отношении двух старших сестер ранее вынес Мосгорсуд.

«Меру пресечения в виде запрета определенных действий младшей сестре продлили еще на предварительных слушаниях. Суд также дополнительно запретил ей, как и старшим сестрам, участие в публичных массовых мероприятиях», – сообщила Нитченко.

Ранее Бутырский суд приступил к рассмотрению по существу дела младшей из сестер Хачатурян. Поддержать ее пришли несколько десятков человек, настаивающих на оправдании девушек.

Как сообщал ранее агентству адвокат Ярослав Пакулин, старшие сестры выступят в качестве свидетелей во время рассмотрения дела в отношении младшей. Единственное удовлетворенное судом в ходе предварительных слушаний ходатайство касается рассмотрения дела в составе коллегии из троих судей.

Напомним, младшая из сестер Хачатурян на момент совершения убийства отца была признана невменяемой.

Сестры Хачатурян были арестованы летом 2018 года после того, как убили своего отца. На суде они рассказывали, что неоднократно подвергались насилию со стороны погибшего.