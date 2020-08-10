Минпросвещения анонсировало старт учебного года в оффлайне

Министерство просвещения сообщило, что 1 сентября в школах страны начнутся уроки в стандартном режиме. Занятия будут проводится оффлайн с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Об этом же операторы ведомства сообщали гражданам, которые обращались на горячую линию Минпросвещения, куда обратились родители из 46 регионов России.

Отмечается, что, хоть образовательные программы и будут реализовываться в оффлайн-режиме, цифровые технологие также могут быть применены в дополнение к традиционно.

Также в пресс-релизе ведомства напомнили, что родители школьников могут заполнить заявку на обеспечение детей компьютерами для обучения. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте акции «Помоги учиться дома».