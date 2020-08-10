Московские ветклиники запустили акцию по вызову специалиста на дом за 800 рублей

В столичных государственных ветеринарных клиниках началась акция «Вызов врача на дом в два раза дешевле».

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, до 30 сентября cтоимость выезда специалистов для владельцев животных составит 799 рублей. Информация о других услугах, которые оплачиваются отдельно, представлена на сайте городского Комитета ветеринарии.

«В распоряжении московских ветеринаров находятся 11 машин ветеринарной помощи на дому, оснащенных необходимым диагностическим оборудованием. В составе бригад работают высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт спасения животных в сложных ситуациях», – приводятся слова председателя Комитета Алексея Сауткина.

При выезде специалисты, в частности, оказывают питомцам неотложную помощь, делают прививки, проводят лабораторные исследования, а также осуществляют медикаментозную эвтаназию. Кроме того, ветеринары могут проводить операции, не требующие сложного спецоборудования и стационарного лечения. В случае необходимости животное быстро доставят в стационар.