Московских полицейских подозревают в подбрасывании наркотиков и вымогательстве

В Москве трое сотрудников МВД 26 июля остановили автомобиль с четырьмя людьми. По версии следствия, одному из пассажиров полицейские подбросили пакет с белым порошком выдаваемый за наркотики, а затем в ходе «незаконного» осмотра показательно «нашли» его.

Пассажиры с действиями силовиков не согласились, после чего с помощью «специальных средств» им были нанесены травмы. В результате «путем обмана» полицейские получили от своей жертвы 300 тысяч рублей, пообещав ему избавиться от обвинений в хранении.

Как пишет РБК со ссылкой на источники в столичном главке МВД, против правоохранителей возбудили уголовное дело по сразу двум статьям: о превышении должностных полномочий с применением насилия, а также с применением специальных средств и о мошенничестве с использованием служебного положения.