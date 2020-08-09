Глава Минпросвещения заявил о создании единого "суперсервиса" для всех школ

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о работе над созданием «суперсервиса» государственной информационной системы «Моя школа».

«Она будет включать огромный объем информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных. Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил», — приводит его слова «Российская газета».

Система будет единой для всех школ страны, а с учетом данных региональных образовательных систем позволит также записывать детей в детсады, школы, во всевозможные кружки и секции. В её базе данных будут храниться данные об успеваемости ребенка и результатах его экзаменов.

«Основные услуги (например, запись в школу) будут выводиться в раздел "Мое образование" портала госуслуг», — поясняет глава Минпросвещения.